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Алексей Никитин: сейчас нет легионеров, которые делают разницу в топ-командах

Алексей Никитин: сейчас нет легионеров, которые делают разницу в топ-командах
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Воспитанник ПФК ЦСКА Алексей Никитин, ныне выступающий за «Ротор», высказался об уровне чемпионата России по футболу. Он считает, что сейчас в топ-клубах Российской Премьер-Лиги нет иностранцев, которые способны «делать разницу» в матчах со слабыми соперниками — именно поэтому средний уровень команд в РПЛ выровнялся.

«В плане конкуренции между клубами нет регресса. Любая команда может обыграть любую — это очень хорошо для чемпионата. Другое дело, что, за исключением «Зенита», нет легионеров, которые делали бы разницу в топовых командах в матчах с клубами, борющимися за выживание. Поэтому стёрлась граница и команды стали равны», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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