«Барселона» зарегистрировала Ольмо, хавбек попал в заявку на матч с «Райо Вальекано»

Каталонская «Барселона» зарегистрировала атакующего полузащитника Даниэля Ольмо, хавбек попал в заявку сине-гранатовых на матч 3-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано».

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» сможет включить Даниэля Ольмо в заявку на сезон-2024/2025 благодаря освобождённому месту в составе, возникшему после долгосрочной травмы Андреаса Кристенсена. Ранее «Барселона» уже применяла подобный механизм для регистрации Иньиго Мартинеса на место Рональда Араухо.

К каталонцам Ольмо присоединился в августе из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн.