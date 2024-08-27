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Бышовец: сегодняшний «Локомотив» может претендовать на золотые медали в РПЛ

Бышовец: сегодняшний «Локомотив» может претендовать на золотые медали в РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о шансах железнодорожников на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ. После шести туров красно-зелёные возглавляют турнирную таблицу.

«Можно было предположить первое место «Локомотива», потому что с начала сезона, за исключением одного матча, мы видели динамику, хорошую подготовку и мобильность команды. В коллективе хорошее сочетание опыта и молодости, все нацелены на достижения. Батраков оставил хорошее впечатление, преимущество команды заключается в том, что ни один из игроков не выпадает. «Локомотив» играет на хорошей скорости, организация игры связана с выходом из обороны и контратаками. Думаю, сохранить это будет сложно, впереди ещё матчи. Но в команде атмосфера хорошая, тренеру удалось объединить игроков.

Сегодняшний «Локомотив» может претендовать на золотые медали в этом сезоне. Команда уже сегодня на первом месте, а это хороший стимул для сохранений этой позиции», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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