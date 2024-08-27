18-летний игрок «Зенита» Педро: девушка не должна работать, добытчиком должен быть мужчина

18-летний бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Педро ответил на вопрос, должны ли девушки работать. По мнению футболиста, добытчиком в отношениях должен быть мужчина. При этом Педро допускает, что у других людей может быть иное видение этого вопроса.

— Девушка вообще должна работать? Как ты считаешь?

— Не знаю, что сказать. Лично для меня, мне кажется, что нет, потому что добытчиком должен быть мужчина. Но, конечно же, у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы.

— Твоя девушка не работает?

— Нет, — приводит слова Педро интернет-портал Legalbet.

Напомним, «Зенит» подписал Педро зимой 2024 года, ранее футболист выступал за «Коринтианс» у себя на родине. Контракт 18-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до конца 2028 года.