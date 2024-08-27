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Защитник «Локо» Ньямси: пенальти в эпизоде с Осипенко не было. Он ударил меня, а не я его

Защитник «Локо» Ньямси: пенальти в эпизоде с Осипенко не было. Он ударил меня, а не я его
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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о спорном эпизоде в матче железнодорожников с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ. Напомним, на 61‑й минуте матча главный рефери Владимир Москалёв не назначил пенальти, посчитав, что фола в эпизоде с участием Жерзино Ньямси и Максима Осипенко не было.

«Фола на пенальти в эпизоде с Осипенко не было. Да, я выставил ногу, но игрок «Ростова» пробил по мячу, и его нога по инерции пошла к моей ноге. Он ударил меня, а не я его.

В игре с «Ростовом» было хорошее судейство. И в целом в РПЛ уровень арбитров на хорошем уровне», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.

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