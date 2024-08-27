Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Янг Бойз. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: игра «Динамо» — «Краснодар» получилась как во дворе, туда-сюда, без середины поля

Радимов: игра «Динамо» — «Краснодар» получилась как во дворе, туда-сюда, без середины поля
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о прошедшем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Эта игра получилась такая, знаете, как во дворе, туда-сюда, без середины поля, прямо обе команды. И если любому болельщику дать посмотреть, убрать гол этот один и концовки эпизодов тоже убрать, и спросить, вот как вы думаете, кто выиграл? Невозможно сказать, что 1:0. Кто-то скажет, что 5:5 или 6:5, 5:4… Но то, что 1:0 всё закончилось, ну конечно, тут не угадаешь», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Встреча состоялась 25 августа на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Единственный гол на 25-й минуте забил нападающий гостей Виктор Са.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хавбек «Краснодара» Ленини: в РПЛ играть тяжело не только с «Динамо», простых матчей нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android