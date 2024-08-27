Радимов: Мажич ничего существенного не привнёс, сейчас судьи косячат ещё больше

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на спорный эпизод с участием защитника московской команды Диего Лаксальта в матче 6-го тура РПЛ с «Краснодаром», закончившемся поражением москвичей (0:1).

«Был ли пенальти на Лаксальте? Да, конечно, это пенальти, ведь там держат человека за руку. А наша ЭСК… Ну а что ЭСК? Ну, скажут, был пенальти. Или скажут — не было. Как обычно, будут обелять арбитров. А толку-то в этом? Надо самим разбираться. Я понимаю, что тот же Мажич ничего такого существенного не привнёс для нашего футбола, потому что судьи сейчас косячат ещё больше», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» находится на третьей строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московский «Локомотив», у которого 15 очков.