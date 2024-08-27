Плиев: говорят про легионеров «Зенита», но вы посмотрите на другие клубы

Бывший защитник «Динамо» и «Ахмата», а ныне игрок «Ротора» Заурбек Плиев высказался о санкт-петербургском «Зените».

— Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России? Они надоели своими постоянными победами или есть какие-то другие причины?

— Это футбол, у всех всё по-разному. У «Зенита» – «Газпром», финансы, возможности. Поэтому они выигрывают. Что касается иностранцев, то вы посмотрите на другие клубы. «Краснодар», «Динамо» – семь-восемь иностранцев играют. Как и в том же «Зените». Последнюю игру в «Краснодаре» играли Стас Агкацев и Сергей Петров. Остальные были иностранцы.

— Да. Ещё армянин Сперцян не считается легионером.

— Но всё равно у него другой паспорт. Не любят «Зенит» – это, может, громко сказано. Может, он приелся, потому что уже столько времени выигрывает чемпионство. Но это футбол, — приводит слова Плиева «РБ Спорт».

Напомним, 24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0. После шести туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — третий, команда Мурада Мусаева отстаёт от сине-бело-голубых на два очка. Лидирует московский «Локомотив» (15 очков).