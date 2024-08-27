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Защитник «Краснодара» Диего Коста: адаптировался к частым длинным поездкам

Защитник «Краснодара» Диего Коста: адаптировался к частым длинным поездкам
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Новичок «Краснодара» Диего Коста рассказал об адаптации к логистическим особенностям в России.

«Конечно, в России все перелёты и поездки достаточно длинные. Но также было в Бразилии, когда мы играли большое количество матчей. Меня очень хорошо приняли в «Краснодаре», поэтому очень быстро адаптировался к частым длинным поездкам», — сказал Коста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

24-летний Диего Коста является воспитанником «Сан-Паулу». С 2020 года он провёл в его основной команде 161 матч и забил пять голов. В «Краснодар» футболист перешёл этим летом. С тех пор защитник провёл семь матчей. Ориентировочная трансферная стоимость Косты по версии Transfermarkt — € 3,5 млн.

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