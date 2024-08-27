Агент Сафонов: «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о санкт-петербургском «Зените». По мнению Сафонова, сине-бело-голубые выиграют Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025.

– В первых турах вы говорили, что есть «Зенит» и все остальные. Есть ощущение, что питерцы спотыкаются и теряют лидерство?

– Ничего такого нет. Пару туров пройдёт, и всё на свои места станет. До сих считаю, что они станут чемпионами.

– Нет спада?

– Да нет. Бывает такое. Все ждут, что они без ничьих и поражений сезон пройдут, но так не бывает ведь. «Зенит» за шесть матчей пропустил всего один мяч, — приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, 24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0. После шести туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — третий, команда Мурада Мусаева отстаёт от сине-бело-голубых на два очка. Лидирует московский «Локомотив» (15 очков).