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Винисиус — о желании выиграть «Золотой мяч»: в качестве примера у меня есть Кака, Роналдо

Винисиус — о желании выиграть «Золотой мяч»: в качестве примера у меня есть Кака, Роналдо
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Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о возможной победе в номинации на «Золотой мяч».

«У меня есть Кака в качестве примера, у меня есть Роналдо, который дважды выигрывал эту награду, у меня есть Роналдиньо, Ривалдо, много бразильских игроков, которые выигрывали «Золотой мяч». Но, без сомнения, Роналдо и Роналдиньо — те, с кем я ближе всего, кто каждый день говорит мне, что я должен выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Винисиуса CNN.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что один из саудовских клубов предлагал Винисиусу заработную плату в размере € 350 млн в год, однако бразилец отказался из-за потенциального шанса на получение награды «Золотой мяч». Сумма отступных за 24-летнего нападающего составляет € 1 млрд. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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