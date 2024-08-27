Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бурлак: Вторая лига погрязла в себе, не вижу развития

Бурлак: Вторая лига погрязла в себе, не вижу развития
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался об уровне Второй лиги. Он считает, что первенство полностью погрязло в себе и не развивается. При этом Бурлак не осуждает бывших футболистов, которые начинают тренерскую карьеру с низших лиг России.

– Вы говорили, что вообще не видите смысла в существовании Второй лиги. Действительно кошмар?

– На тот момент да. Для молодых это, может, и неплохо. Есть какой-то рост. А вот тем, кому под 30, бегать во Второй лиге… Это странно. Мало внимания, болельщики не ходят, СМИ не освещают. Лига погрязла в себе. Не вижу развития.

– Понимаете ли вы, например, своих бывших партнёров, которые идут туда тренировать или работать, – зачем им это?
– Да, тот же Янбаев работает в Ногинске. Каждый сам выбирает свой путь. Кому-то чуть больше везёт – они попадают в РПЛ. Кто-то начинает ниже. Это их выбор, – приводит слова Бурлака «РБ Спорт».

Материалы по теме
«На длинной дистанции будет тяжеловато». Бурлак — о чемпионских амбициях «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android