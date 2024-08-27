Мещанинов: у «Сочи» и «Балтики» идёт перестройка после вылета из РПЛ

Защитник футбольного клуба «Родина» Артём Мещанинов поделился мыслями о старте «Сочи» и «Балтики», выступавших в прошлом сезоне в РПЛ, в Мелбет Первой лиге. После семи сыгранных туров обе команды набрали по 10 очков, «Сочи» находится на седьмом месте, а «Балтика» занимает восьмую строчку.

«Что касается неудачного старта «Сочи» и «Балтики» в Первой лиге, то, наверное, после вылета из РПЛ идёт перестройка команд, ведь другой лимит на легионеров и много иностранцев уходит. У «Балтики» произошла смена тренера. Клубы привыкают, ведь в Первой лиге нужно много путешествовать. Намного больше, чем в РПЛ. Плюс, как оказалось, Первая лига сама по себе не такая лёгкая», — сказал Мещанинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.