Криштиану Роналду получит награду лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов

Нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вручат специальный приз как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте. Экс-игрок «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» забил в Лиге чемпионов 140 голов за 183 матча.

«Криштиану Роналду — одна из ярчайших звёзд в созвездии Лиги чемпионов. Его экстраординарным бомбардирским достижениям на турнире, видимо, суждено пройти проверку временем и стать тяжёлым вызовом для будущих поколений», — приводит слова президента УЕФА Чеферина пресс-сужба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Напомним, в минувшем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.