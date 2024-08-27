Игнатьев: у «Локомотива» очень хорошая перспектива — 18-летние игроки дают результат

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о перспективах нынешнего состава московского «Локомотива».

«Наверное, не стоит обращать особое внимание на лидерство «Локомотива» в РПЛ. Потому что «Локомотив» может оступиться. Тут больше надо говорить о тенденции и о том, как клуб выстраивает свою работу. В «Локомотиве» считают, что их работа правильная, и доказывают это своей игрой. В последнем матче с «Ростовом» у «Локомотива» вышли 10 российских футболистов и Ньямси.

Это говорит о том, что хорошо работает академия и хорошо подобраны кадры. Не зря внедряют таких специалистов, как Александр Бородюк и Дмитрий Хохлов. Это большие культовые фигуры. Поэтому благодаря им родители поведут своих детей в академию «Локомотива». На мой взгляд, клуб ведёт работу в нужном и правильном направлении. Но оно небезупречное, ведь всякое может случиться.

Когда мы пытаемся заглянуть вперёд, то всё равно говорим о «Зените». Питерская команда, по всей видимости, снова будет чемпионом, потому что больно сильные ресурсы у них. Но «Локомотив» — добротная команда, которая играет в хороший динамичный футбол. Мне нравится, что в средней линии и в атаке играют футболисты от 18 до 25 лет. Много 18-летних игроков, которые непросто начинают, а дают результат. Поэтому у «Локомотива» очень хорошая перспектива», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.