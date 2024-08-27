Бышовец: дай бог, чтобы Миранчук нашёл в США тех, кто может разделить радость и поддержать

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука в американскую «Атланту».

«Алексею Миранчуку не удалось реализовать свои способности, чтобы не уезжать в Америку. Он сказал, что достиг в Европе всего, чего хотел. Наверное, это так, но можно было найти продолжение. Америка очень сложна в плане адаптации: язык, ментальность. Ему будет очень сложно. Дай бог, чтобы он нашёл там тех, с кем можно было разделить и радость, и чтобы кто-то поддержал», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. На данный момент «Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 28 очков. За последние пять матчей команда одержала одну победу, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.