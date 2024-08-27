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В «Тюмени» прокомментировали информацию о возможном подписании Станислава Крицюка

В «Тюмени» прокомментировали информацию о возможном подписании Станислава Крицюка
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Спортивный директор футбольного клуба «Тюмень» Алексей Харламов прокомментировал информацию о возможном подписании бывшего голкипера «Зенита» и сборной России Станислава Крицюка.

«Со Станиславом Крицюком у нас пока переговоры. Новость, что «Тюмень» может его подписать, не ложь. Станислав — хороший вратарь, нужен первым номером», — сказал Харламов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

33-летний голкипер находится без клуба с июля этого года. Последней командой вратаря был португальский «Жил Висенте». Ранее Крицюк также выступал в Португалии за «Риу Аве», «Брагу» и «Белененсеш». В России Станислав успел поиграть за «Краснодар» и «Зенит», с которым стал чемпионом страны. В активе Крицюка также есть два матча за российскую национальную команду.

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