Пивоваров: свист болельщиков в адрес Смолова? «Динамо» хорошо рассталось с Фёдором

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о бывшем форварде бело-голубых, а ныне нападающем «Краснодара» Фёдоре Смолове.

— Удивлены, что трибуны встретили свистом Фёдора Смолова?

— Смолов приносил пользу и «Динамо», и «Краснодару». Вполне корректно вёл себя по отношению к болельщикам обоих клубов. «Динамо» рассталось с Фёдором хорошо, просто не договорились.

— Почему тогда болельщики так отреагировали?

— Трудно говорить за зрителей. Я с удовольствием поприветствовал Смолова после матча, — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром» состоялся 25 августа. Игра проводилась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан. Единственный гол на 25-й минуте забил нападающий гостей Виктор Са. «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на третьей строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 16 очков за шесть игр.