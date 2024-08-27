Защитник «Крыльев» Гальдамес: мы бились за тренера и своих болельщиков

Футболист «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался по итогам матча 6-го тура РПЛ с «Пари НН». Защитник самарской команды оформил дубль в этой встрече.

«На своём поле мы не имели права проигрывать, и я счастлив помочь команде добыть три очка. «Крылья» должны были выиграть этот матч, потому что были в долгу перед болельщиками. Но также мы бились за нашего тренера. Нам очень важно было набрать три очка и подняться в таблице. И команда проявила характер и выиграла! Когда ежедневная работа приносит результат, это приносит моральное удовлетворение. К новой встрече с «Динамо», в Кубке, мы готовимся уже с совершенно другим настроением», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.