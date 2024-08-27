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Защитник «Крыльев» Гальдамес: мы бились за тренера и своих болельщиков

Защитник «Крыльев» Гальдамес: мы бились за тренера и своих болельщиков
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Футболист «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался по итогам матча 6-го тура РПЛ с «Пари НН». Защитник самарской команды оформил дубль в этой встрече.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57'     1:1 Гальдамес – 71'     2:1 Гальдамес – 76'     3:1 Ороско – 90'    

«На своём поле мы не имели права проигрывать, и я счастлив помочь команде добыть три очка. «Крылья» должны были выиграть этот матч, потому что были в долгу перед болельщиками. Но также мы бились за нашего тренера. Нам очень важно было набрать три очка и подняться в таблице. И команда проявила характер и выиграла! Когда ежедневная работа приносит результат, это приносит моральное удовлетворение. К новой встрече с «Динамо», в Кубке, мы готовимся уже с совершенно другим настроением», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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