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Бушманов рассказал, за счёт чего «Динамо» Махачкала может забрать очки у «Спартака»

Бушманов рассказал, за счёт чего «Динамо» Махачкала может забрать очки у «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, за счёт чего «Динамо» Махачкала может забрать очки у красно-белых в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала многое будет зависеть от составов команд. Понятно, что «Спартак» — фаворит и играет дома, но красно-белым точно не будет легко. Махачкалинцы в этой игре могут постараться забрать очки за счёт характера и самоотдачи», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
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