Бушманов рассказал, за счёт чего «Динамо» Махачкала может забрать очки у «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, за счёт чего «Динамо» Махачкала может забрать очки у красно-белых в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала многое будет зависеть от составов команд. Понятно, что «Спартак» — фаворит и играет дома, но красно-белым точно не будет легко. Махачкалинцы в этой игре могут постараться забрать очки за счёт характера и самоотдачи», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.