Защитник «Крыльев» Гальдамес рассказал, кому посвятил первый дубль во взрослой карьере

Футболист самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес признался, что посвятил дубль в ворота «Пари НН» своей невесте.

«Моя невеста Джованна присутствовала на стадионе в Самаре в воскресенье, и именно ей я посылал воздушный поцелуй после своих голов. Она прекрасная подруга и сопровождает меня везде, где бы я ни играл. Я постоянно чувствую её поддержку. Этот дубль — для неё», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Фото: Аккаунт Гальдамеса в соцсетях

Напомним, матч 6-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари НН» состоялся 25 августа. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 3:1.