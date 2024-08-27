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Защитник «Крыльев» Гальдамес рассказал, кому посвятил первый дубль во взрослой карьере

Защитник «Крыльев» Гальдамес рассказал, кому посвятил первый дубль во взрослой карьере
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Футболист самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес признался, что посвятил дубль в ворота «Пари НН» своей невесте.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57'     1:1 Гальдамес – 71'     2:1 Гальдамес – 76'     3:1 Ороско – 90'    

«Моя невеста Джованна присутствовала на стадионе в Самаре в воскресенье, и именно ей я посылал воздушный поцелуй после своих голов. Она прекрасная подруга и сопровождает меня везде, где бы я ни играл. Я постоянно чувствую её поддержку. Этот дубль — для неё», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Фото: Аккаунт Гальдамеса в соцсетях

Напомним, матч 6-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари НН» состоялся 25 августа. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 3:1.

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