Защитник «Крыльев» Гальдамес: мои два гола — большой сюрприз не только для меня, для всех!
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Футболист «Крыльев Советов» Томас Гальдамес назвал сюрпризом свой дубль в ворота «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57' 1:1 Гальдамес – 71' 2:1 Гальдамес – 76' 3:1 Ороско – 90'
«Дубль в матче с «Пари НН» — большой сюрприз не только для меня, но и, наверное, для всех. Я же впервые в жизни забил два мяча! Всё-таки я защитник по амплуа, а защитники обычно не забивают голы. Конечно, я очень рад этому. И особенно приятно, что эти мячи позволили нам перевернуть игру при счёте 0:1.
И родители, и братья после матча с «Пари НН» звонили с поздравлениями. Все очень рады моему дублю и счастливы за меня. Надеюсь, в скором времени они приедут ко мне в гости и познакомятся с Россией, Самарой и нашей командой», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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