Защитник «Крыльев» Гальдамес: мои два гола — большой сюрприз не только для меня, для всех!

Футболист «Крыльев Советов» Томас Гальдамес назвал сюрпризом свой дубль в ворота «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ.

«Дубль в матче с «Пари НН» — большой сюрприз не только для меня, но и, наверное, для всех. Я же впервые в жизни забил два мяча! Всё-таки я защитник по амплуа, а защитники обычно не забивают голы. Конечно, я очень рад этому. И особенно приятно, что эти мячи позволили нам перевернуть игру при счёте 0:1.

И родители, и братья после матча с «Пари НН» звонили с поздравлениями. Все очень рады моему дублю и счастливы за меня. Надеюсь, в скором времени они приедут ко мне в гости и познакомятся с Россией, Самарой и нашей командой», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.