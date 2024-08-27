Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Крыльев» Гальдамес: мои два гола — большой сюрприз не только для меня, для всех!

Защитник «Крыльев» Гальдамес: мои два гола — большой сюрприз не только для меня, для всех!
Комментарии

Футболист «Крыльев Советов» Томас Гальдамес назвал сюрпризом свой дубль в ворота «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 57'     1:1 Гальдамес – 71'     2:1 Гальдамес – 76'     3:1 Ороско – 90'    

«Дубль в матче с «Пари НН» — большой сюрприз не только для меня, но и, наверное, для всех. Я же впервые в жизни забил два мяча! Всё-таки я защитник по амплуа, а защитники обычно не забивают голы. Конечно, я очень рад этому. И особенно приятно, что эти мячи позволили нам перевернуть игру при счёте 0:1.

И родители, и братья после матча с «Пари НН» звонили с поздравлениями. Все очень рады моему дублю и счастливы за меня. Надеюсь, в скором времени они приедут ко мне в гости и познакомятся с Россией, Самарой и нашей командой», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Защитник «Крыльев» Гальдамес: мы бились за тренера и своих болельщиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android