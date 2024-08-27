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Вингер «Реала» Винисиус высказался об игре Килиана Мбаппе

Вингер «Реала» Винисиус высказался об игре Килиана Мбаппе
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Бразильский крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о переходе в стан «сливочных» форварда Килиана Мбаппе, а также заявил, что ему нравится стиль игры француза.

«У нас очень хорошая команда, и она остаётся таковой уже долгое время. С приходом Мбаппе все говорят, что мы можем стать неудержимыми, но сейчас нужно лучше тренироваться и стараться понять друг друга как можно быстрее.

Мне нравится стиль Мбаппе, нравится, как он играет, и, честно говоря, я очень рад тому, что мы можем сделать в этом сезоне. Он приходит после того, как забил так много голов, выиграл так много титулов. Он приходит в клуб, в котором всегда мечтал играть и где каждый игрок всегда мечтал играть — «Реал» Мадрид.

Если бог даст, Мбаппе сможет забить за нас столько же голов, сколько он забил в своей предыдущей команде, сколько он забил в национальной команде, и он сможет сделать ещё больше вместе с нами», — приводит слова Винисиуса CNN.

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