Гальдамес: в матче с «Динамо» «Крылья» будут сражаться за первые кубковые очки

Футболист «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался в преддверии матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

«Нас ждёт тяжёлый матч на Кубок. У «Динамо» очень сильная команда. Я думаю, что оба тренера проведут ротацию состава, шанс получат ребята, которые в последнее время играли не так много. Но, кто бы ни вышел в составе «Крыльев Советов», мы будем биться за первые очки в таблице, чтобы сохранить шансы на выход в следующую стадию», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» состоится завтра, 28 августа. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск.