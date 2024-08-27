Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры

34-летний вратарь Войцех Щенсны, который 14 августа стал свободным агентом после ухода из «Ювентуса», объявил о завершении карьеры.

«В июне 2006 года я покинул Варшаву, свой родной город, чтобы присоединиться к «Арсеналу» с одной мечтой — зарабатывать на жизнь футболом. Я не знал, что это будет началом путешествия длиною в жизнь. Не знал, что буду играть за крупнейшие клубы мира и представлять свою страну в 84 матчах. Не знал, что не только буду зарабатывать на жизнь игрой, но и что игра станет всей моей жизнью.

Я не просто реализовал свою мечту, я пришёл туда, куда моё воображение даже не осмелилось бы меня привести.

Я играл в игру на самом высоком уровне с лучшими игроками в истории, никогда не чувствуя себя неполноценным. Обрёл друзей на всю жизнь, создал незабываемые воспоминания и встретил людей, которые оказали невероятное влияние на мою жизнь. Всем, что у меня есть, и всем, что я есть, я обязан прекрасной игре в футбол…

Но я также отдал игре всё, что у меня было. Я отдал игре 18 лет своей жизни, каждый день, без каких-либо оправданий. Сегодня, когда моё тело по-прежнему готово к вызовам, сердце уже не на месте. Я чувствую, что сейчас пришло время уделить все своё внимание моей семье. Поэтому я принял решение уйти из профессионального футбола.

Конец пути — это время для размышлений и благодарности. Есть много людей, которых я должен был бы поблагодарить в этом месте, но я постараюсь сделать это лично с каждым из них. Но вам, фанатам, я должен сказать отдельное спасибо за то, что вы были со мной в этом путешествии. За поддержку и критику, за любовь и ненависть, за то, что вы являетесь самой красивой и романтичной частью футбола. Без вас всё это не имело бы никакого смысла! Спасибо!

У каждой истории есть конец, но в жизни каждый конец — это новое начало. Что принесёт мне этот новый путь, покажет только время. Но если последние 18 лет и научили меня чему-то, так это тому, что нет ничего невозможного, и, поверьте мне, я буду мечтать о большем!» — написал Щенсны в своих соцсетях.