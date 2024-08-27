Агент Сафонов — о результативности Тюкавина: Костя пашет каждый матч, голы точно придут

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

– Почему у Тюкавина менее результативный сезон, чем прошлый?

– Пускай забьёт мячей семь-восемь, я скажу то, что думаю. Не хочу повторяться. У нас хватает аналитиков, когда говорят, что надо больше тренироваться. Страна советов. Принципиально тему Кости не хочу обсуждать.

– У него нет спада?

– С «Краснодаром» он отдавал передачи, играл на команду. Всё нормально было! Костя пашет каждый матч. Со стороны я вижу, что он сейчас находится в отличной форме. Голы придут точно, — приводит слова Сафонова Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Тюкавин провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также на счету нападающего одна игра в Фонбет Кубке России. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. На первой строчке располагается московский «Локомотив» (15 очков). Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Константина Тюкавина в € 16 млн.