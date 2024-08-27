Плиев: Захарян мне сказал, что в конце сентября должен быть на поле

Бывший защитник «Динамо» и «Ахмата», а ныне игрок «Ротора» Заурбек Плиев высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

— Вы дружите с Арсеном Захаряном. Поддерживали его после операции?

— Да, я разговаривал с ним сразу после операции. Сразу ему позвонил, когда он отходил от наркоза. Постоянно поддерживаю с ним связь.

— Арсен не говорил, когда он хочет вернуться на поле?

— Видимо, там будет зависеть от наблюдения врачей. Он сказал, что вроде бы в конце сентября должен быть на поле. Плюс-минус. Точно не знаю, — приводит слова Плиева «РБ Спорт».

21-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.