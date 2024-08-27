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Руслан Пименов: уход лидеров «Локомотива» никак не сказывается — молодёжь даёт результат

Руслан Пименов: уход лидеров «Локомотива» никак не сказывается — молодёжь даёт результат
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Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о нынешнем составе московского «Локомотива». По его словам, уход лидеров не сказался на железнодорожниках, ведь молодёжь начала давать результат.

«Отрезок из шести туров РПЛ показывает, что молодёжь «Локомотива» даёт результат. Поэтому можно сказать, что уход лидеров команды пока никак не сказывается на старте сезона. Конечно, я приятно удивлён», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу первенства. Действующий чемпион страны, «Зенит», занимает вторую строчку. Замыкает тройку лидеров «Краснодар».

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