Гладилин: «Спартак» должен ставить задачу выиграть Кубок России и чемпионат

Известный отечественный специалист Валерий Гладилин высказался о турнирных амбициях московского «Спартака» в преддверии кубкового матча с махачкалинским «Динамо».

«Спартак» имеет два равных состава, и все футболисты в матче с «Динамо» Махачкала будут выкладываться по полной. Поэтому махачкалинцам будет очень сложно. «Спартак» должен ставить задачу выиграть Кубок России, а также бороться за чемпионство. Имея два равноценных состава, можно варьировать игроками и не бояться нагрузок.

Никакого преимущества у махачкалинцев в характере не будет. У них не стоит задача выиграть Кубок. Они приедут в Москву, чтобы просто поиграть в футбол и попробовать добиться хорошего результата. А главная задача — уцелеть в РПЛ», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.