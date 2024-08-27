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Гладилин: «Спартак» должен ставить задачу выиграть Кубок России и чемпионат

Гладилин: «Спартак» должен ставить задачу выиграть Кубок России и чемпионат
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Известный отечественный специалист Валерий Гладилин высказался о турнирных амбициях московского «Спартака» в преддверии кубкового матча с махачкалинским «Динамо».

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27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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«Спартак» имеет два равных состава, и все футболисты в матче с «Динамо» Махачкала будут выкладываться по полной. Поэтому махачкалинцам будет очень сложно. «Спартак» должен ставить задачу выиграть Кубок России, а также бороться за чемпионство. Имея два равноценных состава, можно варьировать игроками и не бояться нагрузок.

Никакого преимущества у махачкалинцев в характере не будет. У них не стоит задача выиграть Кубок. Они приедут в Москву, чтобы просто поиграть в футбол и попробовать добиться хорошего результата. А главная задача — уцелеть в РПЛ», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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