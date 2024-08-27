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Гришин: надо похвалить академию «Локомотива», клуб по праву лидер РПЛ

Гришин: надо похвалить академию «Локомотива», клуб по праву лидер РПЛ
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Экс-исполняющий обязанности «Казанки» Александр Гришин высоко оценил заслуги академии «Локомотива» в нынешних результатах команды.

«Надо похвалить академию «Локомотива». Я работал с Морозовым и Сулеймановым в «Казанке», а с Тикнизяном — в ЦСКА. Это правильно — развивать молодёжь, тем более когда нет еврокубков. А также хорошо работает Галактионов, который нашёл общий язык с молодыми футболистами. Если взять ребят 2005 и 2006 годов рождения и держать их в основе, то в течение некоторого времени они будут давать результат. «Локомотив» выступает достойно и по праву находится на первом месте», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу первенства. Действующий чемпион, «Зенит», занимает вторую строчку.

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