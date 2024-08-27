Агкацев: «Краснодар» борется с «Зенитом» за чемпионство

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о чемпионских амбициях южного клуба. По словам голкипера, «быки» ведут борьбу за чемпионство с «Зенитом». Также Агкацев оценил состав «Краснодара».

«Мы боремся с «Зенитом» за чемпионство, конечно. Мы нацелены на это, по крайней мере. Равноценен ли состав «Краснодара» с «Зенитом»? Я считаю, что у нас очень качественные игроки», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Напомним, после шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков. «Зенит» опережает «быков» на два очка и занимает второе место. Действующий лидер РПЛ — московский «Локомотив», в активе которого 15 очков.