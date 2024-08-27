«Акрон» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Васютин, Баранок, Бокоев, Барбадыхин, Пестряков, Палиенко, Джурасович, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Артур, Мантуан, Мостовой, Кассьерра.

После двух туров в группе D «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Акрон» занимает третье место, в активе у тольяттинцев три очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые обыграли «Факел», а во 2-м туре одержали победу над «Рубином». «Акрон» уступил «Рубину» и обыграл «Факел». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».