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«Акрон» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Акрон» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Васютин, Баранок, Бокоев, Барбадыхин, Пестряков, Палиенко, Джурасович, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Артур, Мантуан, Мостовой, Кассьерра.

После двух туров в группе D «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Акрон» занимает третье место, в активе у тольяттинцев три очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые обыграли «Факел», а во 2-м туре одержали победу над «Рубином». «Акрон» уступил «Рубину» и обыграл «Факел». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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