Защитник «Спартака» Абена — о партнёрах по команде: у нас классная банда

Футболист «Спартака» Миенти Абена высказался о своих товарищах по команде. По словам защитника, красно-белые могут похвастаться большим количеством мастеров в составе.

— Что скажешь о новых партнёрах?

— У нас классная банда. Впереди несколько больших мастеров. Невысокие ребята, зато как комбинируют! Но это и неудивительно, ведь чемпионат России посильнее венгерского. В том числе в плане интенсивности борьбы, — приводит слова Абены официальный сайт «Спартака».

Напомним, о переходе Миенти «Спартак» объявил 16 августа. 29-летний защитник оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. С января 2023-го по лето 2024-го Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама. «Спартак» после шести туров РПЛ сезона-2024/2025 занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.