«Зенит» объявил о трансфере нового нападающего

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Сине-бело-голубые договорились о трансфере форварда из футбольного клуба «Аргентинос Хуниорс». Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Лусиано Гонду в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с сине-бело-голубыми!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.