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Евгений Бушманов: уровень российского судейства не падает — арбитры дают много играть

Евгений Бушманов: уровень российского судейства не падает — арбитры дают много играть
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался об уровне судейства в матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Мне не кажется, что уровень российского судейства падает. Если брать прошлый сезон, то ошибок было меньше, чем раньше. А также была положительная тенденция, что судьи давали больше играть и было меньше свистков. Сейчас есть какие-то отдельные ошибки, но не могу сказать, с чем они связаны. Однако общее направление в плане борьбы и игры не особо поменялось и должно сохраняться», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее некоторые тренеры команд РПЛ, а также представители клубов и футбольные эксперты подвергли резкой критике работу судей.

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