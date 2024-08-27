Плиев: в «Динамо» с Шуниным поступили чуть-чуть не по-человечески

Бывший защитник «Динамо» и «Ахмата», а ныне игрок «Ротора» Заурбек Плиев высказался о российском голкипере Антоне Шунине.

— Вас удивило, что «Динамо» не предложило новый контракт Антону Шунину? Показалось, что он расстроился из-за этого.

— Удивило. Я с Антоном нахожусь в хороших, тёплых отношениях по сей день. После этой ситуации мы долго разговаривали. Не то что он жаловался, наверное, в первую очередь он был недоволен. Человек всю карьеру провёл в одном клубе. Я считаю, что он много сделал для этой команды. Как по мне, с ним поступили чуть-чуть не по-человечески. Это некрасиво, — приводит слова Плиева «РБ Спорт».

Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта. Антон является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.