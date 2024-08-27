«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Шатара, Гандри, Ибишев, Уциев, Камилов, Швец, Луна, Кардосо, Садулаев.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.

После двух туров в группе С ЦСКА набрал два очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка в активе, грозненцы занимают вторую строчку. Лидирует «Краснодар». В матче 1-го тура армейцы проиграли «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти переиграли «Пари НН».