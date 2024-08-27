Появилось видео презентации новичка «Зенита» Гонду в филармонии

Санкт-петербургский «Зенит» креативно представил своего новичка — аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Презентация нового футболиста прошла в филармонии.

«Зенит» представил новичка Гонду в филармонии. Видео:

Ранее сегодня, 27 августа, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Сине-бело-голубые договорились о трансфере форварда из «Аргентинос Хуниорс». Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.