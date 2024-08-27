Игрок «Ротора» Никитин: в каждом большом регионе России нужна своя команда

Защитник «Ротора» Алексей Никитин считает, что каждый большой регион России должен представлять свой футбольный клуб.

«У каждой команды РПЛ есть хорошие контракты по телеправам, там очень хорошие деньги. Плюс каждое место в таблице очень хорошо оплачивается. В каждом большом регионе нужна своя команда. Видите, «Крылья» три матча не выиграли, и сразу начались разговоры, что нужно находиться наверху таблицы. Поэтому каждой команде и краю важно не отдавать те позиции, которые есть», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после семи стартовых туров Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 «Ротор» набрал 11 очков. Команда из Волгограда занимает пятое место в турнирной таблице первенства. Лидирует в Первой лиге тульский «Арсенал», в активе которого 15 очков за аналогичное количество матчей.