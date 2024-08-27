Зобнин оценил судейство в нынешнем сезоне РПЛ

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о судействе в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, судейство находится на нормальном уровне. В последнее время российская футбольная общественность много критикует арбитров за ошибки и неоднозначные решения.

— Как вам со скамейки смотрелся момент, когда Мартинс сыграл руками? Не подумали, что дела могут быть нехороши и через некоторое время его удалят?

— Я после этого момента сразу пошёл разминаться. Мне сразу сказали.

— Чтобы снизить риски удаления Мартинса?

— Конечно.

— Ваше мнение о судействе?

— Нормальное судейство. Ошибки были в обе стороны, — приводит слова Романа Зобнина интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам стартовых шести туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.