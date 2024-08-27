Лусиано Гонду: для меня очень значимо приехать в такой важный для России клуб, как «Зенит»

Новичок «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал свой переход в российский клуб.

«Я очень рад находиться здесь с вами. Это очень значимо для меня и всей моей семьи — приехать в такой важный для России, клуб, как «Зенит». Понимаю ответственность и исторический момент клуба — приближающееся столетие.

Постараюсь привнести максимум и сделать возможной победу. Хотел бы поблагодарить всех, что нашли время прийти», — передаёт слова Гонду корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ранее сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Сине-бело-голубые договорились о трансфере форварда из «Аргентинос Хуниорс». Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.