Радимов: «Локомотиву» будет очень тяжёло удержаться на вершине таблицы РПЛ

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов высказался о московском «Локомотиве», который после шести туров РПЛ располагается на первом месте в турнирной таблице.

«Ну, объективно говоря, конечно же, это очень тяжело. И я думаю, что его не хватит по одной простой причине — слишком молодая команда. Но, с другой стороны, это вызывает уважение. Там 10 россиян выходят на поле и показывают довольно-таки быстрый футбол, командную скорость, которая у «Локомотива», конечно, на высочайшем уровне. Другое дело, что опыта может не хватить. Я могу и ошибаться, команда очень симпатичная. Но насколько они продержатся, будет тяжело, что тут говорить», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Локомотив» встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2. На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва. На 90+6-й минуте Роналдо оформил дубль. «Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.