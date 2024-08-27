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Валерий Кечинов: не верится, что «Динамо» Махачкала сможет как-то удивить «Спартак»

Валерий Кечинов: не верится, что «Динамо» Махачкала сможет как-то удивить «Спартак»
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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П1
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«Мне не очень верится, что «Динамо» Махачкала сможет как-то удивить «Спартак». У «Спартака» сегодня будут играть те футболисты, которые мало задействованы в чемпионате, но уровень этих игроков гораздо выше, чем у махачкалинцев. «Спартак» набрал хороший ход и будет продолжать в том же духе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала состоится сегодня, 27 августа. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 19:30 мск.

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