Валерий Кечинов: не верится, что «Динамо» Махачкала сможет как-то удивить «Спартак»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».

«Мне не очень верится, что «Динамо» Махачкала сможет как-то удивить «Спартак». У «Спартака» сегодня будут играть те футболисты, которые мало задействованы в чемпионате, но уровень этих игроков гораздо выше, чем у махачкалинцев. «Спартак» набрал хороший ход и будет продолжать в том же духе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала состоится сегодня, 27 августа. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 19:30 мск.