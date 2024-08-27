ЦСКА проявлял интерес к полузащитника из клуба АПЛ — BBC

Московский ЦСКА делал предложение «Брентфорду», выступающему в английской Премьер-лиге, по аренде 26-летнего центрального полузащитника Фрэнка Оньеки. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, «Брентфорд» рассматривает вариант только с полноценным трансфером нигерийского футболиста. Подчёркивается, что сам Оньека также желает покинуть английский клуб, поскольку хочет получать больше игрового времени.

В минувшем сезоне Оньека принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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