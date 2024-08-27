Канищев: Гонду стал хорошим приобретением для «Зенита», о Соболеве можно было и не думать

Бывший советский футболист Александр Канищев высказался о приобретении нападающего Лусиано Гонду и прокомментировал слухи о возможном интересе клуба к форварду «Спартака» Александру Соболеву.

«Конечно, «Зениту» нужен был ещё один нападающий. Если честно, то знал Гонду раньше, ещё до интереса «Зенита». Это хороший нападающий, который стал хорошим приобретением.

Соболев же и не нужен «Зениту». О нём даже можно было и не думать», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сине-бело-голубые договорились о трансфере форварда из «Аргентинос Хуниорс». Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне 23-летний Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн.