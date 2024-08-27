Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян вызван в сборную Армении на ближайшие сентябрьские международные матчи. Об этом сообщает телеграм-канал московского клуба.

«Хороших матчей, Тики», — говорится в сообщении «Локомотива».

В нынешнем сезоне Наир Тикнизян принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. На счету Наира 12 игр за национальную команду, в которых он отметился одним голом. Команда Армении проведёт две встречи в рамках нового розыгрыша Лиги наций УЕФА — с Латвией (7 сентября, Ереван) и Северной Македонией (10 сентября, Скопье). В 2023 году игрок получил армянский паспорт и объявил о решении выступать за сборную этой страны. Защитник дебютировал за Армению в марте 2024 года.