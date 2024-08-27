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Семак заявил, что Сергеев не сыграет с «Акроном» из-за болезни

Семак заявил, что Сергеев не сыграет с «Акроном» из-за болезни
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев не приехал в Самару, где сегодня, 27 августа, санкт-петербургский клуб встретится с «Акроном» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Иван заболел. Вчера мы его потеряли на эту игру. То же самое произошло с Юрой Горшковым уже сегодня утром. Оба в игре не участвуют», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После двух туров в группе D «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Акрон» занимает третье место, в активе у тольяттинцев три очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые обыграли «Факел», а во 2-м туре одержали победу над «Рубином». «Акрон» уступил «Рубину» и обыграл «Факел». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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