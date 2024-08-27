В «Торпедо-Владимир» заявили, что матч со «Спартаком-2» ещё не согласован

Пресс-атташе ФК «Торпедо-Владимир» Владимир Никольский рассказал, что матч Второй лиги Б со «Спартаком-2» ещё не согласован. Ранее «РБ Спорт» сообщил, что проведение игры на данный момент не согласовано со стороны владимирского УМВД. Встреча запланирована на 1 сентября. Начало — в 21:00 мск.

«ФК «Торпедо — Владимир» доводит до сведения болельщиков, что до настоящего времени не согласован план проведения матча 1 сентября 2024 года между нашим коллективом и «Спартаком-2» (Москва).

Отсутствие данного документа может повлечь за собой проведение встречи без зрителей, его отмену с присуждением нашему клубу поражения со счётом 0:3 или перенос игры за пределы Владимирской области.

На данный момент с руководством ФНЛ и ФК «Спартак -2» ведутся переговоры о проведении матча на стадионе в Москве. Будем держать вас в курсе», — сказал Никольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.