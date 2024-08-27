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«Акрон» — «Зенит»: Васильев открыл счёт в матче

«Акрон» — «Зенит»: Васильев открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Игра группового этапа Пути РПЛ проходит на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

На 45+2-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев.

После двух туров в группе D «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Акрон» занимает третье место, в активе у тольяттинцев три очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые обыграли «Факел», а во 2-м туре одержали победу над «Рубином». «Акрон» уступил «Рубину» и обыграл «Факел». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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