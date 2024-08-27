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«Факел» — «Рубин»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30 мск

«Факел» — «Рубин»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров в группе D «Рубин» набрал три очка и располагается на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 0 очков в активе, воронежцы занимают четвёртую строчку. Таблицу возглавляет «Зенит». В матче 1-го тура армейцы выиграли у «Акрона», а во 2-м туре уступили «Зениту».

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

«Факел» уступил сине-бело-голубым и проиграл тольяттинцам. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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